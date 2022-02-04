Сборная Украины по футзалу откажется от рукопожатий с россиянами после полуфинального матча на чемпионате Европы. Об этом рассказал президент федерации футзала Украины Сергей Владыко в интервью Meta-ratings.com.ua.
По словам Владыко, украинская команда будет придерживаться рекомендаций, аналогичных тем, что получили участники олимпийской сборной страны перед поездкой в Пекин.
«Не думаю, что у нас будет что-то по-другому. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья», - сказал президент федерации.
Полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины состоится 4 февраля в 19:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что украинские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине, получили указание от Министерства спорта Украины не давать интервью на русском языке. Минспорта Украины также рекомендовало не фотографироваться с россиянами на Играх, чтобы избежать скандалов, аналогичных ситуации, в которую попала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после совместного снимка с Марией Ласицкене.