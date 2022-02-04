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Олимпиада-2022
37 минут назад

Сборная Украины по футзалу откажется от рукопожатий с россиянами

Сборная Украины по футзалу откажется от рукопожатий с россиянами после полуфинального матча на чемпионате Европы. Об этом рассказал президент федерации футзала Украины Сергей Владыко в интервью Meta-ratings.com.ua.

Сборная Украины по футзалу откажется от рукопожатий с россиянами
Фото: UEFA Futsal TwitterUEFA Futsal Twitter

По словам Владыко, украинская команда будет придерживаться рекомендаций, аналогичных тем, что получили участники олимпийской сборной страны перед поездкой в Пекин.

«Не думаю, что у нас будет что-то по-другому. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья», - сказал президент федерации.

Полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины состоится 4 февраля в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что украинские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине, получили указание от Министерства спорта Украины не давать интервью на русском языке. Минспорта Украины также рекомендовало не фотографироваться с россиянами на Играх, чтобы избежать скандалов, аналогичных ситуации, в которую попала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после совместного снимка с Марией Ласицкене.

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