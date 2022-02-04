Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России обыграла Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу обыграла сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме, передает «Чемпионат».

Сборная России обыграла Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч завершился со счетом 3:2.

Россия вышла в финал европейского первенства впервые с 2016 года.

В финальном поединке россияне сразятся с победителем пары Испания - Португалия. Финал состоится 6 февраля.

Российским футболистам выплатят премии за победу над Украиной

Во время полуфинального поединка украинские болельщики получили предупреждение – они скандировали политические кричалки. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Чемпионату» назвал поведение украинских болельщиков «проявлением слабости» и «настоящей быдломанией». Он призвал Ассоциацию мини-футбола России подать протест на поведение украинских фанатов.

Перед матчем президент федерации футзала Украины Сергей Владыко заявил, что украинские спортсмены откажутся от рукопожатий с россиянами после матча.

64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители