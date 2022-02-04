Сборная России обыграла Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу обыграла сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме, передает «Чемпионат».

Матч завершился со счетом 3:2.

Россия вышла в финал европейского первенства впервые с 2016 года.

В финальном поединке россияне сразятся с победителем пары Испания - Португалия. Финал состоится 6 февраля.

Во время полуфинального поединка украинские болельщики получили предупреждение – они скандировали политические кричалки. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Чемпионату» назвал поведение украинских болельщиков «проявлением слабости» и «настоящей быдломанией». Он призвал Ассоциацию мини-футбола России подать протест на поведение украинских фанатов.