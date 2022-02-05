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Олимпиада-2022
1 час назад

Украинцы пристыдили своих фанатов после матча ЧЕ по мини-футболу против россиян

Украинцы пристыдили своих фанатов после полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу против сборной России. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинцы пристыдили фанатов после матча со сборной РФ
Фото: ShutterstockShutterstock

Во время игры болельщики на трибунах выкрикивали оскорбительные и националистические лозунги в адрес российской команды. «Если сборная Украины играла достойно, то ее фанаты вели себя мягко говоря неадекватно», — отмечается в материале.

«Зрители из многих стран не поняли, что вопили на трибунах. Иначе они могли бы перенести впечатление от людей, которые потеряли человеческий облик, на всех украинцев», — поделился мнением на странице в Facebook политический эксперт Владимир Чемерис. Он назвал произошедшее днем национального позора.

Поведение украинцев также осудили пользователи соцсетей. Они подчеркнули, что спорт должен быть вне политики, а выкрикивающие оскорбительные лозунги фанаты должны быть наказаны.

Украинские болельщики оскорбляли россиян в матче ЧЕ по футзалу

Сборная России оказалась сильнее Украины в полуфинале чемпионата Европы. Отечественные футболисты переиграли соперников со счетом 3:2. Тем не менее, за минуту до конца матча у Украины был шанс сравнять счет. Российский голкипер отразил пенальти.

Сборная России сыграет в решающем матче турнира с действующими чемпионами — Португалией. Украина поспорит за бронзовые награды в поединке против Испании. Оба матча пройдут 6 февраля.

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