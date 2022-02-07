В Кремле отреагировали на промежуточное первое место России по количеству медалей на ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил позицию сборной России в медальном зачёте Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). В копилке россиян 7 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые, они занимают промежуточное второе место, однако лидируют по общему количеству наград.

«Пока рано говорить о месте в официально несуществующем командном зачёте. Всё только началось. Пожелаем успехов нашим спортсменам и поздравим тех, кто уже стал медалистом!» — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.