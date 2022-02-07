Глава Татарстана Минниханов назвал выступление Камилы Валиевой на ОИ волшебным

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил Камилу Валиеву, завоевавшую золото в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине, передает РИА «Новости».

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Минниханов отметил, что Валиева стала первой спортсменкой в женской группе, исполнившей четвертные прыжки. Он пожелал фигуристке, чтобы эмоции от достигнутой победы вдохновляли ее на новые яркие выступления.

«Только вперед, наша юная королева льда, так, как это можешь только ты: безукоризненно четко и изящно для членов жюри, недосягаемо красиво для соперников и завораживающе волшебно – для миллионов поклонников фигурного катания», – пожелал фигуристке глава республики.

15-летняя уроженка Казани Валиева принесла команде максимальное количество баллов, выиграв как короткую, так и произвольную программу.