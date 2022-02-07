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Олимпиада-2022
2 часа назад

Сборная России повторила свой антирекорд в стрельбе на Олимпиадах в индивидуальных гонках

Женская сборная России по биатлону повторила свой антирекорд по количеству промахов в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Кристина Резцова, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина в сумме допустили 21 промах. Аналогичный результат случился на Играх-1994 в Лиллехаммере.

Промахи россиянок в индивидуальных гонках на Олимпийских играх 1994 – 21 промах (Носкова – 4, Таланова – 5, Снытина – 4, А. Резцова – 8). 2022 – 21 (К. Резцова – 2, Миронова – 3, Буртасова – 6, Нигматуллина – 10). 2010 – 12 (Медведцева – 2, Богалий-Титовец – 3, Зайцева – 3, Романова – 4). 2014 – 12 (Зайцева – 2, Подчуфарова – 2, Романова – 4, Глазырина – 4). 1998 – 12 (Ахатова – 1, Мельник – 2, Куклева – 6, Ромасько – 3). 2002 – 10 (Пылёва – 2, Ишмуратова – 2, Ахатова – 2, Зайцева – 4). 2006 – 9 (Ишмуратова – 1, Ахатова – 2, Богалий-Титовец – 5, Пылёва – 1). 2018 – четырёх спортсменок у сборной России не было.

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