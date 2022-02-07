Сборная России повторила свой антирекорд в стрельбе на Олимпиадах в индивидуальных гонках

Женская сборная России по биатлону повторила свой антирекорд по количеству промахов в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Кристина Резцова, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина в сумме допустили 21 промах. Аналогичный результат случился на Играх-1994 в Лиллехаммере.