Режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине рассказал о том, как создавалось грандиозное шоу

В Пекине состоялись переговоры глав Китая и России Министр иностранных дел Китая провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения В Пекине открылись 24-ые зимние Всемирные игры Мировые лидеры стали почетными гостями церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине Для проведения Олимпиады разработали наилучшие меры защиты от коронавируса Режиссер церемонии открытия рассказал о том, как создавалось грандиозное шоу

Фото: Большая Азия Большая Азия

В Пекине состоялись переговоры глав Китая и России

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провёл переговоры с президентом России

в Пекине незадолго до начала церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Это первая очная встреча глав двух государств за последние более чем два года и 38-я с 2013 года.

«Встреча лидеров Китая и России прошла успешно, - рассказал

Лэ Юйчэн

, заместитель министра иностранных дел Китая. - В этих странах существует хорошая традиция: когда у одной происходит счастливое событие, вторая приходит как хороший друг, чтобы поздравить и вместе отпраздновать. Когда

Си Цзиньпин

был на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году, два лидера договорились встретиться в 2022 году в Пекине. Президент

Владимир Путин

выполнил обещание и приехал на церемонию открытия Олимпийских игр. Я думаю, что эта встреча войдет в историю китайско-российских отношений».

По словам политика, главы государств пришли к согласию по вопросам сотрудничества Китая и России, обсудили основные международные и региональные проблемы. Главный результат встречи – Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

«В ходе встречи председатель

Си Цзиньпин

подчеркнул, что в развитии китайско-российских отношений нет конечной станции, есть только заправочные, оно всегда в движении, - добавил

Лэ Юйчэн

. Я думаю, это свидетельствует о стремлении двух лидеров к дальнейшему развитию китайско-российских отношений».

Лэ Юйчэн

также пожелал всем спортсменам побед и новых рекордов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Министр иностранных дел Китая провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

Тедрос Гебрейесус

считает, что Олимпийские игры в Пекине принесут солидарность, мир и надежду людям всей Земли и помогут укреплению международного сообщества в условиях пандемии. Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел КНР

Ван И.

Глава ВОЗ также выразил надежду, что Китай сыграет важную роль в вакцинации 70% населения всех стран к середине этого года.

В свою очередь, руководитель внешнеполитического ведомства КНР отметил, что за последние 50 лет Китай всестороннее, широкомасштабно и эффективно сотрудничает с ВОЗ, участвуя в решении различных проблем. Так, республика уже предоставила более 2 миллиардов доз вакцин от коронавируса более чем 120 государствам и международным организациям. Многие развивающиеся страны, особенно в Африке, получили свои первые партии вакцин именно из Китая. Также министр добавил, что страна поддерживает Стратегию ВОЗ по глобальной вакцинации населения против COVID-19 и готова помогать в этом другим государствам.

В Пекине открылись 24-ые зимние Всемирные игры

На Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Это захватывающее шоу ярко продемонстрировало олимпийский дух, богатство китайской культуры и вызвало гордость у людей со всех уголков страны. Церемония открытия, в том числе и зажжение олимпийского огня, символизировали стремление к сохранению окружающей среды. Факелоносцы установили олимпийский огонь в центре гигантской сияющей снежинки, состоящей из множества менее крупных с названиями стран – участниц зимней Олимпиады в Пекине. А затем эта конструкция поднялась в воздух над стадионом.

Чжан Имоу, режиссёр церемонии открытия Игр в Пекине:

«За минувшие 100 лет мы привыкли видеть очень большой пылающий огонь. Да, на всех Олимпиадах были свои особенности, но все равно это всегда был большой пылающий огонь. Такого, как сегодня, не было еще никогда. Факельная установка иллюстрирует китайскую пословицу «Из маленькой искры может возгореться пламя».

Ван Нин, Руководитель рабочей группы по организации церемоний открытия и закрытия Игр в Пекине:

«Мое первое впечатление – «это идеально вписывается в общую концепцию церемонии открытия зимних Игр». Изначально у меня была такая же идея: церемония должна показать красоту природы, человечества и спорта. Как мы часто говорим, изумрудные воды и зеленые горы – бесценное сокровище. Мы также хотим подчеркнуть концепции «зеленого» и низкоуглеродного развития и охраны окружающей среды. И факел – последний штрих, отражающий эти концепции».

За открытием Игр зрители наблюдали со всех уголков страны. На горнолыжном курорте «Цзянцзюньшань» группы туристов еще засветло собрались перед экраном, ожидая прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады. С началом обратного отсчета любители горнолыжного спорта не смогли сдержать эмоций.

Шэнь Янь, любительница лыжного спорта:

«Я смотрела церемонию открытия зимних Олимпийских игр и заметила, что она включает в себя множество китайских символов. Мне тепло от этого. Китай – это огромная семья, и я очень горжусь тем, что я китаянка».

В Шанхайском университете спорта студенты и преподаватели вместе насладились красочной церемонией по телевизору.

Гао Бинхун, профессор Шанхайского университета спорта:

«Я сам более 20 лет занимаюсь соревновательными видами спорта, а также участвовал в подготовке к зимним Играм и сейчас отвечаю за научно-исследовательскую часть в работе китайской команды по скелетону. Меня приводит в восторг возможность увидеть такую великолепную церемонию открытия».

Мяо Юй

и его жена

Ван Сяолу

увлекаются лыжным спортом и работают на горнолыжном курорте в районе Чунли. Церемонию открытия Олимпиады они смотрели всей семьей.

Ван Сяолу, работница горнолыжного курорта:

«Я занималась лыжным спортом, при этом Игры проходят неподалеку от нас, поэтому я взволнована и еще я очень горда».

Мюа Юй, работник горнолыжного курорта:

«Больше всего мне понравился момент, когда появились олимпийские кольца. Это было потрясающе».

А в Чжэцзянском университете на востоке Китая около 50 студентов со всей страны и нескольких других континентов вместе украсили учебную аудиторию праздничными фонариками и посмотрели открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.

Мировые лидеры стали почетными гостями церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине

Лидеры стран всего мира, главы правительств и руководители международных организаций стали почетными гостями церемонии открытия 24-ых зимних Олимпийских игр в Пекине.

Торжество символично начали с 24-секундного обратного отсчета, а день открытия совпал с Началом весны – первым из 24 сезонов китайского сельскохозяйственного года по лунному календарю. Затем под звуки государственного гимна был поднят государственный флаг Китая.

Парад спортсменов на Национальном стадионе по олимпийской традиции начала команда Греции, она принимала первые современные Олимпийские игры в 1896 году. Китай, как хозяин, выступил последним, а Италия, принимающая следующую зимнюю Олимпиаду, была предпоследней.

Глава Оргкомитета зимней Олимпиады в Пекине

и президент Международного олимпийского комитета

выразили Китаю свою благодарность за проведение Игр в условиях пандемии. После чего председатель КНР

Си Цзиньпин

торжественно объявил об открытии Игр.

На Национальном стадионе зажгли Олимпийский котел, а в финале представления над стадионом прогремел праздничный фейерверк. На следующий день в честь почетных гостей со всего мира председатель КНР

Си Цзиньпин

и его супруга

Пэн Лиюань

устроили банкет в Доме народных собраний.

Перед началом мероприятия

Си Цзиньпин

выступил от имени правительства и народа Китая. В своей речи он призвал стремиться к прогрессу и быть верными общим ценностям человечества – миру, развитию, равенству, справедливости, демократии и свободе, способствовать обменам и взаимному обучению между народами и совместно строить Мировое сообщество с единой судьбой. Также глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями Олимпиада в Пекине обязательно войдет в историю как «экономные, безопасные и великолепные» соревнования.

Для проведения Олимпиады в Пекине разработали наилучшие меры защиты от коронавируса

Защита спортсменов со всего мира и местного населения является главным приоритетом для организаторов, заявил

Пьер Дюкре

, операционный директор Международного Олимпийского комитета.

Пьер Дюкре, операционный директор Международного Олимпийского комитета:

«Нам нужно было принять все необходимые меры, чтобы каждый человек на Играх чувствовал себя в безопасности. Мы сотрудничали с медицинскими экспертами, чтобы разработать наилучший план по антиковидным мерам на этих Играх, и не остановились, пока не добились этого».

Антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине более строгие по сравнению с теми, что действовали на Играх в Токио. Среди прочих ограничений организаторы ввели «замкнутую систему», чтобы полностью отделить участников Игр от зрителей и местных жителей. В ответ на критику, что новые меры слишком суровые,

Дюкре

сказал, что они необходимы в первую очередь для спортсменов.

Пьер Дюкре, операционный директор Международного Олимпийского комитета:

«Я думаю, что люди, которые приезжают сюда, понимают, что эти меры необходимы для их защиты и, в конечном счете, для того чтобы Олимпиада состоялась. Для многих спортсменов участие в Играх — это событие, которое случается один раз в жизни. Так что, если Олимпиада не состоится, у них никогда не будет шанса соревноваться снова. Мы действительно пытаемся дать эту возможность тем, кто тренировался всю свою жизнь».

На Зимних играх в Пекине, которые завершатся 20 февраля, соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Режиссер церемонии открытия Олимпиады в Пекине рассказал о том, как создавалось грандиозное шоу

Четыре года ушло на подготовку потрясающего шоу под названием «Начало весны» на открытии зимней Олимпиады, об этом заявил главный режиссер представления

Чжан Имоу.

По его словам, один из самых сложных номеров был с использованием десятиметрового реквизита, так как он требовал синхронности движений всех исполнителей и сложного технологического контроля за кулисами. Спектакль репетировали несколько раз, прежде чем

Чжан Имоу

представил его на сцене.

Чжан Имоу, режиссёр церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине:

«Номер с применением 10-метровых светящихся стержней должен был выйти еще в 2018 году, когда в Китае проходило заседание Шанхайской организации сотрудничества. Тогда представление было почти готово, но не поставлено на сцену. В 2019 году на 70-летие основания Китайской Народной Республики яркий номер также остался в стороне. Тогда я ничего не знал о церемонии открытия зимних Олимпийских игр, и шутил, что яркое представление появится на зимней Олимпиаде, и оказалось, я был прав».

В шоу приняли участие сотни мастеров боевых искусств, вооруженных реквизитом со встроенными светодиодными фонарями.

Чжан Имоу, режиссёр церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине:

«400 исполнителей держали в руках 400 светящихся труб длиной 10 метров каждая. Все они были зелеными, колыхались и очень напоминали траву и изумительные растения. Образ получился очень интересным и очень романтичным. Сюжет отображал начало долгожданной весны».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине ошеломила мир высокотехнологичным представлением. Один из самых зрелищных номеров - с участием детей. Сотни школьников с «голубями» в руках резвились на стадионе, демонстрируя счастье и свободу. По словам

Чжана Имоу,

инновации интегрировали в каждую часть церемонии открытия. Одним из таких высокотехнологичных представлений стало выступление детей из провинции Хэбэй. Они спели Олимпийский гимн на греческом языке.

Чжан Имоу, режиссёр церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине:

«Чтобы спеть гимн на олимпийской сцене, детишки выучили греческий язык. Это очень трогательно. Сегодня мы выполнили великую историческую миссию и сделали людей счастливыми. Это важно.