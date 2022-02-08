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46 минут назад

Умер заслуженный мастер спорта СССР Давид Рудман

Вероника Полынина

Умер основатель центра спорта и образования «Самбо-70» заслуженный мастер спорта СССР Давид Рудман. Об этом агентству ТАСС сообщил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Умер заслуженный мастер спорта СССР Давид Рудман
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудману было 78 лет, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием легких.

«Простые мальчишки из новостроек Ясенева, Теплого Стана, Беляева, десять тысяч судеб, ребят с улиц будут вспоминать его с благодарностью и уважением к любимому великому наставнику, учителю и тренеру», - сказал Ренат Лайшев.

Давид Рудман - советский самбист и дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по дзюдо и самбо. Чемпион мира по самбо 1973 года в Тегеране, двукратный чемпион Европы по дзюдо (1969, 1970), шестикратный чемпион СССР по самбо.

Центр спорта и образования «Самбо-70» — образовательное учреждение спортивной направленности, в которое входят крупнейшие спортивные учреждения Юго-Западного административного округа Москвы.

Более 16 тысяч воспитанников «Самбо-70» занимаются 26 видами спорта. В структуру «Самбо-70» входит каток «Хрустальный», где тренируется группа фигуристов под руководством Этери Тутберидзе.

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