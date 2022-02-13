Олимпийские игры-2022 в Пекине, результаты 13 февраля 2022, медали России, место в медальном зачете

Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады в Пекине. Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова победила в эстафете 4×10 км. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев выиграл серебро на дистанции 500 м, Павел Ситников занял итоговое седьмое место. Биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования. Ангелина Голикова принесла России бронзу в конькобежном спорте на дистанции 500 метров. В женском биатлонном пасьюте россиянки остались без наград, лучший результат показала Ульяна Нигматуллина, финишировавшая 11-й. Женская сборная России по шорт-треку была дисквалифицирована в финале В за нарушение правил прохождения дистанции и стала седьмой. Российские керлингисты победили команду Италии со счетом 10:7. Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете с четырьмя золотыми, пятью серебряными и восемью бронзовыми наградами. Лидирует Норвегия (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), на третьем месте — США (6-5-1). Российская команда — вторая по общему количеству наград (17), уступает лишь сборной Норвегии (21). В понедельник на Олимпиаде будет разыграно четыре комплекта наград. Игры-2022 в Пекине завершатся 20 февраля.