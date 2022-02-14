Россияне Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ОИ-2022

Россияне сумели набрать 220,51 балла (88,85 + 131,66). Золотую медаль забрала французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронзовая награда досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (130,89 в произвольном танце и 218,02 в сумме).

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Французским фигуристам также удалось установить мировой рекорд по общей сумме баллов в танцах на льду. Они набрали 136,15 балла в произвольном танце и 226,98 в сумме.