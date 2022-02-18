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1 час назад

В Кремле назвали регулярным процесс учений и тренировочных запусков баллистических ракет

RT на русском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.

«Учения и учебные запуски баллистических ракет — это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам», — сказал Песков.

По его словам, всё это чётко регулируется.

«И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», — добавил он.

Ранее стало известно, что силы стратегического сдерживания 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина проведут плановые учения.

В них примут участие силы и средства ВКС России, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.

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