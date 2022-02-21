Чемпион Олимпиады-1980 умер от коронавируса

Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве Александр Сидоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

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Причиной смерти Сидоренко стала коронавирусная инфекция. В федерации плавания выразили соболезнования родным и близким чемпиона.

Сидоренко завоевал золото Олимпиады-1980 на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он также становился чемпионом мира и Европы на дистанции 200 метром комплексным плаванием. Ему также принадлежал мировой рекорд на этой дистанции. В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.