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23 минуты назад

Чемпион Олимпиады-1980 умер от коронавируса

Lenta.ruиещё 2

Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве Александр Сидоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

Чемпион Олимпиады-1980 умер от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной смерти Сидоренко стала коронавирусная инфекция. В федерации плавания выразили соболезнования родным и близким чемпиона.

Сидоренко завоевал золото Олимпиады-1980 на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он также становился чемпионом мира и Европы на дистанции 200 метром комплексным плаванием. Ему также принадлежал мировой рекорд на этой дистанции. В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.

24 января олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестер Чоллань умер в возрасте 51 года. Спортсмен заразился коронавирусом и несколько недель находился в больнице.

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