Олимпийский чемпион Илья Захаров завершил карьеру

«Теперь буду работать в федерации, заниматься развитием нашего вида спорта. Так что из прыжков в воду не ухожу», – сообщил спортсмен.

В прошлом году Захаров не сумел отобраться на летнюю Олимпиаду в Токио. В 2012 году он стал победителем Игр в Лондоне по прыжках с трехметрового трамплина, а также взял серебро в синхронных прыжках.