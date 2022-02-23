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1 час назад

Хоркина отреагировала на отказ российских гимнасток ехать на Гран-при в Киеве

Газета.Ruиещё 3

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поддержала решение сборной России по художественной гимнастике не ехать на Гран-при в Киеве.

Хоркина отреагировала на отказ гимнасток ехать в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова сообщила, что национальная команда отказалась от участия в киевском этапе Гран-при.

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем.

Ирина Александровна — великий тренер. Она знает, что и как надо делать, для того чтобы наши девчонки были в прекрасной форме и готовились к самым важным своим соревнованиям в жизни — Олимпийским играм», — приводит слова Хоркиной «СЭ».

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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