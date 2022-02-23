Хоркина отреагировала на отказ гимнасток ехать в Киев

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем.



Ирина Александровна — великий тренер. Она знает, что и как надо делать, для того чтобы наши девчонки были в прекрасной форме и готовились к самым важным своим соревнованиям в жизни — Олимпийским играм», — приводит слова Хоркиной «СЭ».