Грузия анонсировала матч по регби с Россией на украинском языке

Грузинский Союз регби в официальном Twitter на украинском языке анонсировал матч чемпионата Европы с Россией, который состоится 27 февраля в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Кроме приглашения на матч, Союз регби – также на украинском – сообщил, что на стадион «Динамо-Арена» допустят половину от вместимости в 54 тыс. зрителей.