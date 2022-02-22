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42 минуты назад

Грузия анонсировала матч по регби с Россией на украинском языке

Деловая газета "Взгляд"

Грузинский Союз регби в официальном Twitter на украинском языке анонсировал матч чемпионата Европы с Россией, который состоится 27 февраля в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия анонсировала матч по регби с Россией на украинском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме приглашения на матч, Союз регби – также на украинском – сообщил, что на стадион «Динамо-Арена» допустят половину от вместимости в 54 тыс. зрителей.

Власти Грузии поддержали Украину в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На президентском дворце в Тбилиси во вторник рядом с грузинским вывесили флаг Украины.

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