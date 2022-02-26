Международная федерация дзюдо отменила турнир в Казани

Пресс-служба Международной федерации дзюдо на своем официальном сайте сообщила о решении отменить турнир Большого шлема, который был запланирован с 20 по 22 мая в Казани.

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— Мы опечалены нынешней международной ситуацией, которая стала результатом неэффективного диалога на международном уровне. Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству.

Семья дзюдо надеется, что нынешние беспорядки можно решить, чтобы восстановить стабильность в Восточной Европе и мире, чтобы снова иметь возможность сосредоточиться на разнообразных культурах, истории и наследии Европы, — говорится в заявлении президента организации Мариуса Визера.В пятницу исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, которые в настоящее время запланированы в России или Белоруссии, а также лишить сборные этих стран национальных символов — флага и гимна — на всех международных соревнованиях, которые не затронуты санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.