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11 часов назад

Международная федерация дзюдо отменила турнир в Казани

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Пресс-служба Международной федерации дзюдо на своем официальном сайте сообщила о решении отменить турнир Большого шлема, который был запланирован с 20 по 22 мая в Казани.

Международная федерация дзюдо отменила турнир в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Мы опечалены нынешней международной ситуацией, которая стала результатом неэффективного диалога на международном уровне. Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству.

Семья дзюдо надеется, что нынешние беспорядки можно решить, чтобы восстановить стабильность в Восточной Европе и мире, чтобы снова иметь возможность сосредоточиться на разнообразных культурах, истории и наследии Европы, — говорится в заявлении президента организации Мариуса Визера.В пятницу исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, которые в настоящее время запланированы в России или Белоруссии, а также лишить сборные этих стран национальных символов — флага и гимна — на всех международных соревнованиях, которые не затронуты санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.

В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Он добавил, что «в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции».

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