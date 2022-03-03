Российских борцов лишили международных соревнований

Международная федерация спортивной борьбы (UWW) провела особое совещание по поводу ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

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UWW приняла решение последовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и наложить санкции на российских и белорусских борцов, а также национальные федерации спортивной борьбы. Теперь сборные России и Белоруссии лишены права на участие в международных соревнованиях.

Кроме того, UWW объявила об отмене турниров, которые должны были пройти на территории России и Белоруссии. UWW проводит соревнования среди любителей по вольной и греко-римской борьбе, грэпплингу, панкратиону, а также различным национальным видам борьбы.