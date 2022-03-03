Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
8 часов назад

Российских борцов лишили международных соревнований

Lenta.ruLenta.ru

Международная федерация спортивной борьбы (UWW) провела особое совещание по поводу ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

Российских борцов лишили международных соревнований
Фото: ТАССТАСС

UWW приняла решение последовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и наложить санкции на российских и белорусских борцов, а также национальные федерации спортивной борьбы. Теперь сборные России и Белоруссии лишены права на участие в международных соревнованиях.

Кроме того, UWW объявила об отмене турниров, которые должны были пройти на территории России и Белоруссии. UWW проводит соревнования среди любителей по вольной и греко-римской борьбе, грэпплингу, панкратиону, а также различным национальным видам борьбы.

Ранее о санкциях в отношении российских спортсменов объявила Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF). Организация отстранила бойцов из России и Белоруссии от участия в Суперкубке MMA.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители