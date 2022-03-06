Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
5 часов назад

Паралимпийская сборная России вылетела из Пекина в Москву

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Сборная России, которая должна была принять участие в зимних Паралимпийских играх, вылетела из Пекина в Москву. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Паралимпийская сборная России вылетела из Пекина в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в составе российской делегации на Играх находился 71 спортсмен: 33 атлета представляли лыжные гонки и биатлон, 17 — сборные по следж-хоккею, десять горнолыжников, шестеро сноубордистов и пять спортсменов, представляющих керлинг на колясках.

3 марта Международный паралимпийский комитет отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года. Решение было изменено из-за того, что национальные комитеты выступили против участия россиян в соревнованиях. В России назвали решение незаконным.

Официальная церемония открытия соревнований прошла в пятницу, 4 марта. Режиссером мероприятия стал Чжан Имоу, который выступал в этом же качестве на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в китайской столице. Соревнования пройдут по 14 марта. Спортсмены разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители