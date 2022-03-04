Российский велогонщик сменил спортивное гражданство

Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Франции. Об этом сообщает Cycling Tips.

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Сиваков родился в Италии и уже в раннем возрасте вместе с родителями, которые также были велогонщиками, перебрался во Францию. В 2017 году он получил французский паспорт. Сиваков выступает за команду Ineos Grenadiers (Великобритания).

В 2019 году он выиграл свою первую профессиональную гонку.

Международный союз велосипедистов (UCI) рассмотрел его заявку о переходе в экстренном порядке. Это значит, что спортсмен теперь может принять участие во всех международных соревнованиях.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные организации отменить или перенести все соревнования, которые должны будут пройти на территории России или Белоруссии. Позже было принято решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Подобная участь коснулась и велосипедистов. Российские команды «Газпром-Русвело», «Возрождение» и Marathon-Tula Cycling Team больше не смогут принимать участие в турнирах под эгидой UCI.