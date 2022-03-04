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9 часов назад

Российский велогонщик решил выступать за Францию

Елена Прошина

Российский велогонщик INEOS Grenadiers Павел Сиваков будет выступать за Францию. Согласно сообщению на сайте британской команды, спортсмен давно хотел сменить спортивное гражданство и подал запрос в Международный союз велосипедистов (UCI).

Российский велогонщик сменил спортивное гражданство
Фото: EPAEPA

«Возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает меня невероятно счастливым. Было бы мечтой выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — рассказал Сиваков.

Спортсмен отметил, что родился в Италии, а в возрасте одного года переехал во Францию.

«Это место, где я вырос и получил образование, где я влюбился в велоспорт. Это мой дом», — подчеркнул Сиваков.

Напомним, что Ineos Grenadiers — британская профессиональная шоссейная велокоманда. В 2017 году Сиваков подписал с ними трехлетний контракт.

Летние виды спорта,Павел Сиваков,
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