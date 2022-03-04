Российский велогонщик сменил спортивное гражданство

Российский велогонщик INEOS Grenadiers Павел Сиваков будет выступать за Францию. Согласно сообщению на сайте британской команды, спортсмен давно хотел сменить спортивное гражданство и подал запрос в Международный союз велосипедистов (UCI).

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«Возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает меня невероятно счастливым. Было бы мечтой выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — рассказал Сиваков.

Спортсмен отметил, что родился в Италии, а в возрасте одного года переехал во Францию.

«Это место, где я вырос и получил образование, где я влюбился в велоспорт. Это мой дом», — подчеркнул Сиваков.