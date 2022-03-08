Российский гимнаст объяснил, зачем вышел на награждение с буквой «Z» на груди

Последствий не боялся. Я никому не желал зла. Этот знак «Z» означает «За победу», «За мир». То, как с нами там некрасиво обращались украинские спортсмены, как они себя там вели… Это просто надо было видеть. Они начали всю эту политику и всю эту движуху, а я просто взял и наклеил на форму уже после того, как они стали себя вести так.