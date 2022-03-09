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26 минут назад

FINA подтвердила участие российских пловцов в турнирах

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Международная федерация плавания (FINA) на своём официальном сайте сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Это решение было поддержано подавляющим большинством членов комитета FINA.

FINA подтвердила участие российских пловцов в турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе уточняется, что FINA приняла новый устав и решение по допуску атлетов из этих стран будет приниматься отдельно перед каждым стартом. К этому пункту федерация будет прибегать, если участие российских и белорусских спортсменов поставит под угрозу проведение самого соревнования.

«Бюро FINA по-прежнему выступает против полного запрета для спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии по участию в соревнованиях. Федерация сохраняет свою позицию, согласно которой они могут принимать участие в мероприятиях FINA в нейтральном качестве», — говорится в заявлении.

На данный момент FINA является одной из немногих международных спортивных организаций, которая не отстранила российских атлетов от соревнований. Аналогичную позицию занимают Международный союз велосипедистов (UCI), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA). Только в двух крупнейших лигах смешанных единоборств в мире — в UFC и Bellator — к россиянам не было применено никаких санкций. От участия в турнирах по другим видам спорта спортсмены из России отстранены.

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