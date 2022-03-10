Сборную России отстранили от чемпионата Европы по регби

Совет Кубка мира по регби принял решение об отстранении сборной России от чемпионата Европы. Россияне должны были провести ещё три матча на турнире, но эти встречи не состоятся. В матчах с командами Грузии, Португалии и Нидерландов сборной России засчитаны технические поражения.