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2 часа назад

FISU запретила россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации

Елена Прошина

Руководящий комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) заявил, что отстраняет российских и белорусских спортсменов до конца 2022 года от участия в соревнованиях под эгидой FISU. Об этом пишет ТАСС.

FISU запретила россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что атлеты России и Белоруссии не смогут принять участие в Универсиаде, которую проведут в китайском городе Чэнду в период с 26 июня по 7 июля.

Кроме того, ранее были отменены три крупных студенческих соревнования - чемпионаты мира по регби, пауэрлифтингу по воднолыжному спорту и вейкбордингу, которые должны были пройти в России.

Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон заявила, что запрет на участие в соревнованиях российских спортсменов, принятый международными спортивными организациями, по сути является проявлением расизма, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены», - полагает Андерсон.

Она добавила, что «санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде».

Немецкий депутат посчитала позорными действия многих видных политиков, которые якобы без малейшего смущения «склоняют современное сообщество к племенам».

Летние виды спорта,Европарламент,
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