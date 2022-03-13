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1 час назад

Тарасова прокомментировала заявление Европарламента о недопустимости отстранения России

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью изданию «Спорт-экспресс» высказалась о поступке депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Андерсон, назвавшей «расизмом» отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Тарасова прокомментировала заявление Европарламента о недопустимости отстранения России
Фото: ТАССТАСС

«Высказывание Кристиан - это большое дело»,- полагает Тарасова.

Она также заметила, что ждет подобных заявлений и от видных политиков других западных государств.

«Изменится ли ситуация по отношению к нашим спортсменам, если все лидеры стран выступят с таким же заявлением? Зачем мы будем говорить «если». Выскажутся, значит, выскажутся», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что руководящий комитет Международной федерации университетского спорта отстранил спортсменов из России и Белоруссии до конца 2022 года от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Летние виды спорта,Татьяна Тарасова,Европарламент,
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