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3 часа назад

«Не собираемся уезжать. Я горд тем, что я русский» — Плющенко

Матч ТВМатч ТВиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram сообщил, что не планирует покидать Россию из-за ситуации на Украине. — Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаем в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский, — сказал Плющенко. Плющенко 39 лет, фигурист в 2017 году основал собственную академию, где обучает юных спортсменов.

Плющенко заявил, что не собирается покидать Россию из-за конфликта с Украиной
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Летние виды спорта,Евгений Плющенко,
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