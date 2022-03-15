Плющенко заявил, что не собирается покидать Россию из-за конфликта с Украиной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram сообщил, что не планирует покидать Россию из-за ситуации на Украине. — Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаем в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский, — сказал Плющенко. Плющенко 39 лет, фигурист в 2017 году основал собственную академию, где обучает юных спортсменов.