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1 час назад

Российские дзюдоисты приостановят выступления за рубежом

Газета.RuГазета.Ru

Дзюдоисты сборной России временно не будут принимать участие в международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU). Такое решение приняла Федерация дзюдо России (ФДР), сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Российские дзюдоисты приостановят выступления за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этот временный шаг ФДР пошла в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у ФДР есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов», – сообщается на сайте IJF.

Также участие в международных турнирах прекратили белорусские дзюдоисты.

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