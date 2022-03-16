Российские дзюдоисты приостановят выступления за рубежом

«На этот временный шаг ФДР пошла в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у ФДР есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов», – сообщается на сайте IJF.