Российские дзюдоисты приостановят выступления за рубежом

Дзюдоисты сборной России временно не будут принимать участие в международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU). Такое решение приняла Федерация дзюдо России (ФДР), сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
«На этот временный шаг ФДР пошла в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у ФДР есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов», – сообщается на сайте IJF.
Также участие в международных турнирах прекратили белорусские дзюдоисты.