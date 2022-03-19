Трансгендер-пловчиха из США опередила медалисток Игр

В США трансгендер Лия Томас опередила медалисток Олимпиады и одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Об этом сообщается на сайте лиги.

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Трансгендер выиграла на дистанции в 457 метров вольным стилем. Она оставила позади серебряных медалисток Олимпиады 2020 года в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан.

В декабре прошлого года Лия Томас побила несколько рекордов страны на соревнованиях в Акроне. В заплыве на 1500 метров она опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров — на 14. Победы трансгендера вызвали недовольство соперниц, поскольку еще год назад Томас была мужчиной.

Последний раз как представитель сильного пола она выступала в ноябре 2019 года. Затем Томас прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона.

Международный олимпийский комитет в прошлом году заявил, что трансгендеры должны быть допущены на женские соревнования, а подробные критерии к допуску должны разработать национальные федерации.