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57 минут назад

Россияне вспомнили пустую Москву в дни Олимпиады-80

МослентаМослента

Архивная фотография с Олимпиады 1980 года появилась в Telegram-канале «Старая Москва». В комментариях россияне вспомнили, как опустел город в те дни.

Россияне вспомнили пустую Москву в дни Олимпиады-80
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На выложенном снимке можно увидеть «живую картину» в виде олимпийского Медвежонка Миши.

«До сих пор думаю о колоссальной работе тех людей, которые эти «картины» в реальном времени делали», — призналась одна из подписчиц канала.

«То есть там стоят люди с картинками в руках?» — уточнила другая.

«Это солдаты, проходившие службу. В их числе мой папа. Где-то у нас до сих пор лежат разноцветные платочки, из множества которых составлялась огромное изображение», — объяснили ей.

Один из пользователей рассказал, что ему довелось увидеть улетающего Мишку одновременно в окно и по телевизору.

«Когда через некоторое время церемонию повторили, в окне никого не было. Я четырехлетний был в крайнем огорчении. Это мое самое первое воспоминание в жизни», — отметил он, добавив, что его мать до сих пор недоумевает, почему он запомнил это, а не совершенно пустую Москву, по которой они тогда гуляли.

«А я запомнила пустую Москву! И Мишку помню, у него еще слеза катилась так трогательно», — ответила ему еще одна участница дискуссии.

Несколько пользователей признались, что рыдали тогда вместе с Мишкой.

Ранее панды в Московском зоопарке предсказали победителей Олимпиады.

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