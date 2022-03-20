Россияне вспомнили пустую Москву в дни Олимпиады-80

«Когда через некоторое время церемонию повторили, в окне никого не было. Я четырехлетний был в крайнем огорчении. Это мое самое первое воспоминание в жизни», — отметил он, добавив, что его мать до сих пор недоумевает, почему он запомнил это, а не совершенно пустую Москву, по которой они тогда гуляли.