Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
54 минуты назад

Компания Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за посещения митинга в "Лужниках"

ТАССТАСС

Компания Speedo, производящая экипировку для плавания, расторгла спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом россиянином Евгением Рыловым из-за его участия в митинге-концерте на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на заявление компании.

Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым
Фото: ТАССТАСС

Митинг-концерт состоялся 18 марта. По данным столичного главка полиции, на нем присутствовали более 200 тыс. человек. В митинге-концерте также участвовали лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина и другие.

"Компания Speedo сообщает, что немедленно разорвала спонсорское соглашение с Рыловым после посещения им мероприятия в "Лужниках", - говорится в заявлении Speedo.

Рылову 25 лет, он является двукратным чемпионом Игр в Токио, также на его счету серебро и бронза. Пловец дважды становился чемпионом мира, трижды - победителем мирового первенства на короткой воде.

Летние виды спорта,Виктория Синицина,Дина Аверина,Никита Кацалапов,Евгений Рылов,Александр Большунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители