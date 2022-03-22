Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым

Компания Speedo, производящая экипировку для плавания, расторгла спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом россиянином Евгением Рыловым из-за его участия в митинге-концерте на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на заявление компании.

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Митинг-концерт состоялся 18 марта. По данным столичного главка полиции, на нем присутствовали более 200 тыс. человек. В митинге-концерте также участвовали лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина и другие.

"Компания Speedo сообщает, что немедленно разорвала спонсорское соглашение с Рыловым после посещения им мероприятия в "Лужниках", - говорится в заявлении Speedo.