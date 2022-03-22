Велогонщик пережил остановку сердца на финише

Итальянский велогонщик команды Bahrain – Victorious Сонни Колбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии». Об этом сообщает Velonews.

Фото: Marco Alpozzi/LaPresse/Global Look Press Marco Alpozzi/LaPresse/Global Look Press

Итальянец пришел к финишу вторым на этапе в 172 км с горным финишем.

Колбрелли потерял сознание на финише, у него начались судороги. К спортсмену сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации 31-летнего велогонщика понадобился дефибриллятор. Позже он пришел в сознание и был доставлен в местную больницу.

Как заявили свидетели произошедшего, Колбрелли сразу после финиша намеревался поприветствовать кого-то из партнеров или соперников по команде, однако внезапно потерял сознание прямо на велосипеде.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Франции.

Сиваков родился в Италии и уже в раннем возрасте вместе с родителями, которые также были велогонщиками, перебрался во Францию. В 2017 году он получил французский паспорт. Сиваков выступает за команду Ineos Grenadiers (Великобритания).