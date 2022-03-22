Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
29 минут назад

Итальянский велогонщик пережил остановку сердца на финише этапа "Вуэльта Каталонии"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Итальянский велогонщик команды Bahrain – Victorious Сонни Колбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии». Об этом сообщает Velonews.

Велогонщик пережил остановку сердца на финише
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse/Global Look PressMarco Alpozzi/LaPresse/Global Look Press

Итальянец пришел к финишу вторым на этапе в 172 км с горным финишем.

Колбрелли потерял сознание на финише, у него начались судороги. К спортсмену сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации 31-летнего велогонщика понадобился дефибриллятор. Позже он пришел в сознание и был доставлен в местную больницу.

Как заявили свидетели произошедшего, Колбрелли сразу после финиша намеревался поприветствовать кого-то из партнеров или соперников по команде, однако внезапно потерял сознание прямо на велосипеде.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Франции.

Сиваков родился в Италии и уже в раннем возрасте вместе с родителями, которые также были велогонщиками, перебрался во Францию. В 2017 году он получил французский паспорт. Сиваков выступает за команду Ineos Grenadiers (Великобритания).

Последние новости
Летние виды спорта,Павел Сиваков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители