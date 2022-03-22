Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым

Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал контракт с российским пловцом Евгением Рыловым из-за того, что тот принял участие в концерте в московских «Лужниках» в честь воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Напомним, что концерт в честь восьмилетия возвращения полуострова в состав РФ состоялся 18 марта. Рылов принял участие в митинге в качестве спортсмена-победителя Олимпийских игр — вместе с другими российскими атлетами он вышел на сцену, после чего на стадионе включили гимн. На куртке олимпийца была буква Z, которую наносят на российскую технику, участвующую в спецоперации на Украине
«Компания Speedo cообщает, что немедленно разорвала cпонcорcкое cоглашение c Рыловым поcле поcещения им мероприятия в "Лужниках"», — отмечается в заявлении компании.
Напомним, что 25-летний Рылов на ОИ-2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также стал первым в заплыве на 100 метров на спине. Всего за время своей карьеры он дважды становился чемпионом мира, трижды — победителем мирового первенства на короткой воде.