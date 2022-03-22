Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым

Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал контракт с российским пловцом Евгением Рыловым из-за того, что тот принял участие в концерте в московских «Лужниках» в честь воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Напомним, что концерт в честь восьмилетия возвращения полуострова в состав РФ состоялся 18 марта. Рылов принял участие в митинге в качестве спортсмена-победителя Олимпийских игр — вместе с другими российскими атлетами он вышел на сцену, после чего на стадионе включили гимн. На куртке олимпийца была буква Z, которую наносят на российскую технику, участвующую в спецоперации на Украине

«Компания Speedo cообщает, что немедленно разорвала cпонcорcкое cоглашение c Рыловым поcле поcещения им мероприятия в "Лужниках"», — отмечается в заявлении компании.