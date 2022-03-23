Россиян отстранили от чемпионата мира по водным видам спорта

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение было принято бюро организации в среду, 23 марта. После его оглашения Всероссийская федерация плавания (ВФП) заявила о снятии всех российских атлетов со всех соревнований под эгидой FINA до конца 2022 года.