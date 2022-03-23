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27 минут назад

Международная федерация завела дело на пловца Рылова

Вероника Полынина

Международная федерация плавания (FINA) возбудила дело в отношении российского пловца Евгения Рылова после его участия в митинге-концерте в Лужниках, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Международная федерация завела дело на пловца Рылова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Руководство FINA подтвердило, что дисциплинарная комиссия возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве», - говорится в сообщении на сайте федерации.

Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за посещения митинга в "Лужниках"

Также Международная федерация плавания отстранила российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта в Венгрии и лишила их права участвовать во всех соревнованиях под эгидой FINA до конца 2022 года.

25-летний Евгений Рылов на Олимпийских играх-2020 в Токио стал обладателем двух золотых и серебряной медалей. На Играх 2016 года завоевал «бронзу». Рылов - двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы.

Ранее из-за участия Рылова в митинге-концерте компания спортивной экипировки Speedo расторгла с ним спонсорский контракт.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,
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