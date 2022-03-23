Демарш Рылова и ответ FINA: как Россия осталась без плавания

Международная федерация плавания (FINA) оставалась одной из немногих спортивных организаций, которые позволяли спортсменам из России выступать на турнирах под своей эгидой, пусть и в нейтральном статусе. Однако после того как олимпийский чемпион Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира, FINA приняла решение отстранить всех пловцов из РФ, а также завести дисциплинарное дело в отношении Рылова.

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Днем 23 марта двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов опубликовал у себя в социальных сетях пост, где выразил поддержку российским и белорусским пловцам, лишенным флага на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA), и объявил о пропуске мирового первенства 2022 года, которое пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

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«В знак поддержки роccийcких паралимпийцев, вcех роccийcких cпортcменов, которых отcтранили от международных cоревнований, я отказываюcь ехать этим летом на чемпионат мира.



Теряя конкуренцию, cпорт теряет развитие. Спорт не может двигатьcя без доcтойных конкурентов.



Федерации должны cделать выводы о том, в каком направлении они хотят развивать cпорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийcких игр, которые должны были объединять людей», — написал Рылов.

Пост в социальных сетях вызвал реакцию Международной федерации. FINA завершила дело, начатое Рыловым, и отстранила всех остальных российских пловцов до конца текущего года (соответственно, чемпионат мира атлеты из России пропустят), а также лишила Казань права проведения мирового первенства по плаванию на короткой воде, которое было запланировано на декабрь 2022 года.

Также международная федерация открыла дисциплинарное дело в отношении Рылова, посетившего вместе с другими олимпийцами 18 марта митинг-концерт в поддержку спецоперации России на Украине, прошедший на московском стадионе «Лужники».

«Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге на стадионе «Лужники» в Москве. Исполнительный директор FINA потребовал ускорить разбирательство», – говорится в заявлении пресс-службы организации.

Международная федерация плавания оказалась одной из немногих организаций, которая разрешила российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой после того, как большая часть российского спорта оказалась в изоляции на международной арене в связи с политической ситуацией. Бюро FINA приняло новый устав, который дает право не допускать к соревнованиям под эгидой организации российских и белорусских пловцов, а также официальных лиц, представляющих эти страны. Однако организация выступила против полного запрета и позволила спортсменам из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе. Но вместе с введением нового устава руководство организации признало тот факт, что опасения по поводу безопасности спортсменов и проведения соревнований могут в некоторых случаях служить основанием для исключения спортсменов и/или команд при определенных обстоятельствах.

«Новый устав предоставляет FINA право рассматривать участие спортсменов и официальных лиц в соревнованиях в каждом конкретном случае в чрезвычайных ситуациях. FINA потенциально может запретить спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии посещать любые предстоящие мероприятия FINA, если их присутствие угрожает безопасности и благополучию спортсменов или ставит под угрозу проведение соревнований.



FINA будет внимательно просматривать все мероприятия в календаре, прежде чем принимать решение об отстранении спортсменов или команд от участия в них. Эти проверки будут уважать всех спортсменов и их права, а также обеспечивать безопасное проведение мероприятий FINA», — указано в заявлении Международной федерации.