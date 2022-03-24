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42 минуты назад

Гимнастка, лишившая Аверину золота на ОИ-2020, решила завершить карьеру

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Чемпионка Олимпийских игр 2020 года по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам приняла решение о завершении своей профессиональной карьеры. Об этом сообщает one.co.il.

Лишившая Аверину золота на ОИ гимнастка завершает карьеру
Фото: Reuters/РИА «Новости»Reuters/РИА «Новости»

По информации источника, Ашрам в ближайшее время проведет официальную пресс-конференцию, на которой объявит о завершении карьеры.

Как ожидается, 22-летняя гимнастка станет одним из тренеров сборной Израиля.

На Олимпийских играх 2020 года в своем упражнении израильская гимнастка допустила ошибку, уронив ленту, чем заставила судей на протяжении шести минут подводить итоговые оценки.

До этой Олимпиады никому из гимнасток не удавалось выиграть главный старт четырехлетия с потерей предмета — Ашрам в этом списке стала первой. Россиянке Дине Авериной же до победы не хватило всего 0,15 балла.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о возможных санкциях в адрес гимнасток Дины и Арины Авериных, которые приняли участие в праздничном концерте, приуроченном к 8-летию присоединения Крыма к России.

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