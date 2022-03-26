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1 час назад

Медведев назвал аморальным притеснение российских спортсменов

Елена Прошина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике политику международных спортивных организаций, которые отстраняют, дисквалифицируют по малейшему поводу российских спортсменов. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев назвал аморальным притеснение российских спортсменов
Фото: ReutersReuters

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно – без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины... Но это цинично, аморально», - заявил он.

Он также прокомментировал недавнее решение об отстранении российских паралимпийцев от Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство», - сказал видный российский политик.

Медведев добавил, что государство будет всячески поддерживать своих спортсменов, будет отстаивать их права в соответствующих инстанциях.

Летние виды спорта,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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