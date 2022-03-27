Умерла трехкратная олимпийская чемпионка СССР

Официальный портал общества «Динамо» выразил свои соболезнования родным и близким трехкратной олимпийской чемпионки, фехтовальщицы Александры Ивановны Забелиной. Она скончалась в возрасте 85 лет.

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«Руководство и сотрудники Общества «Динамо», динамовские спортсмены, тренеры и ветераны выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Александра Забелина - победительница трех Олимпиад (1960, 1968, 1972) в командной рапире. Девять раз она добивалась высшего результата на чемпионатах мира. Кроме того, именитая фехтовальщица трижды выиграла Кубок Европы.