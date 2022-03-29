Федерация спортивной борьбы России создала профессиональную лигу

"Создание профессиональной борцовской лиги обсуждается очень давно, ведь спортивная борьба - яркий вид спорта, востребованный для зрителя, и он нуждается в подобных соревнованиях. В условиях санкционных ограничений мы форсировали создание лиги, ведь старты для наших спортсменов очень важны. Убежден, что первое мероприятие Poddubny Wrestling League вызовет неподдельный интерес у спортсменов и болельщиков по всему миру", - сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.