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1 час назад

Федерация спортивной борьбы России объявила о создании профессиональной лиги

ТАССТАССиещё 1

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) приняла решение о создании профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Об этом сообщает пресс-служба ФСБР.

Федерация спортивной борьбы России создала профессиональную лигу
Фото: ТАССТАСС

Первый турнир пройдет в Москве с 19 по 20 мая, в нем примут участие лучшие борцы России и Белоруссии, а также представители других стран. Ожидаемое количество стран-участниц - более 10. Объединенный мир борьбы (UWW) 2 марта объявил об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

"Создание профессиональной борцовской лиги обсуждается очень давно, ведь спортивная борьба - яркий вид спорта, востребованный для зрителя, и он нуждается в подобных соревнованиях. В условиях санкционных ограничений мы форсировали создание лиги, ведь старты для наших спортсменов очень важны. Убежден, что первое мероприятие Poddubny Wrestling League вызовет неподдельный интерес у спортсменов и болельщиков по всему миру", - сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Соревнования пройдут по олимпийским стилям спортивной борьбы: вольной, греко-римской, женской борьбе, а также по грэпплингу и панкратиону. Предварительная часть соревнований, а также схватки за третье место пройдут 19 мая в футбольном манеже ЦСКА. Финальные поединки состоятся на одном ковре 20 мая в 12-тысячном зале многофункционального спортивного комплекса "ВТБ-Арена". Предусмотрен рекордный призовой фонд, сумма которого не указывается.

Михаил Мамиашвили,
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