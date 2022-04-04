В России придумают свои правила в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова анонсировала новые правила этого вида спорта, передает Sport24.
Обращаясь к участницам весенних сборов в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой, президент ВФХГ заявила, что в течение недели спортсменки получат новый свод правил, согласно которым «можно делать все».
«Можно делать все! Никаких ограничений нет, можно делать элементов столько, сколько вы хотите. Элементы с предметом тоже можно делать в достаточном количестве. Сколько хотите, столько и делайте», - сказала Винер.
По ее словам, фирменные элементы Алины Кабаевой и Юлии Барсуковой будут стоить дороже, в России появятся собственные правила, по которым будет развиваться этот вид спорта, «потому что художественная гимнастика родилась в России».
«В двух словах — сейчас можно все. В течение этой недели вы получите новые правила. Тренеры и вы должны знать, что правила изменились в нашу сторону», - заключила глава федерации.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной операции по демилитаризации и денацификации» Украины. Волна санкций на фоне военной операции РФ коснулась и российского спорта. МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, этой рекомендации последовало большинство федераций.