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34 минуты назад

В России придумают свои правила в художественной гимнастике

Вероника Полынина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова анонсировала новые правила этого вида спорта, передает Sport24.

В России придумают свои правила в художественной гимнастике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обращаясь к участницам весенних сборов в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой, президент ВФХГ заявила, что в течение недели спортсменки получат новый свод правил, согласно которым «можно делать все».

«Можно делать все! Никаких ограничений нет, можно делать элементов столько, сколько вы хотите. Элементы с предметом тоже можно делать в достаточном количестве. Сколько хотите, столько и делайте», - сказала Винер.

По ее словам, фирменные элементы Алины Кабаевой и Юлии Барсуковой будут стоить дороже, в России появятся собственные правила, по которым будет развиваться этот вид спорта, «потому что художественная гимнастика родилась в России».

«В двух словах — сейчас можно все. В течение этой недели вы получите новые правила. Тренеры и вы должны знать, что правила изменились в нашу сторону», - заключила глава федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной операции по демилитаризации и денацификации» Украины. Волна санкций на фоне военной операции РФ коснулась и российского спорта. МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, этой рекомендации последовало большинство федераций.

Летние виды спорта,Ирина Винер,Владимир Путин,
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