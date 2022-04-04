Чемпионка ОИ-2022 Ашрам объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры. Ее слова передает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Фото: Lisi Niesner/Reuters Lisi Niesner/Reuters

«Спортсменам важно знать, когда завершать карьеру. Что касается меня, то я достигла своей мечты», — сказала Ашрам.

Линой Ашрам одержала победу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее призерка Олимпиады 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала отказ израильтянки Линой Ашрам от участия на чемпионате мира.