Российская чемпионка мира по шашкам объяснила, почему ее убрали из рейтинга

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина высказалась о своем исключении и заявила, что процедура восстановления возможна.
"Я думаю, что восстановить мой рейтинг могут, это несложно. Это, знаете, такой шаг... Когда человек хочет как-то отыграться. Помните же ситуацию с флагом? Так федерацию возглавил человек, который этот флаг снимал. Это такой мелкий жест отвращения. Эта ситуация с рейтингом никак не регламентируется! Сама процедура восстановления не сложная, потому что данные есть, просто списки убраны", — передает слова Тансыккужиной "Спорт-Экспресс".
Сегодня стало известно, что Тамара Тансыккужина была исключена из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD). Помимо того, что россиянка не сможет принимать участие в международных соревнованиях, ее имя и фамилия были удалены с официального сайта организации.
Напомним, что в прошлом году во время турнира по шашкам между Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши с игрового стола убрали российский флаг. Сделал это бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал с игрового стола флаг России. Он объяснил это тем, что ему поступил звонок из Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сейчас он возглавляет FMJD.