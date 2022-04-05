Российская чемпионка мира по шашкам объяснила, почему ее убрали из рейтинга

"Я думаю, что восстановить мой рейтинг могут, это несложно. Это, знаете, такой шаг... Когда человек хочет как-то отыграться. Помните же ситуацию с флагом? Так федерацию возглавил человек, который этот флаг снимал. Это такой мелкий жест отвращения. Эта ситуация с рейтингом никак не регламентируется! Сама процедура восстановления не сложная, потому что данные есть, просто списки убраны", — передает слова Тансыккужиной "Спорт-Экспресс".