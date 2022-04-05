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50 минут назад

Российская чемпионка мира по шашкам Тансыккужина объяснила, почему ее убрали из рейтинга

Газета.Ruиещё 1

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина высказалась о своем исключении и заявила, что процедура восстановления возможна.

Российская чемпионка мира по шашкам объяснила, почему ее убрали из рейтинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я думаю, что восстановить мой рейтинг могут, это несложно. Это, знаете, такой шаг... Когда человек хочет как-то отыграться. Помните же ситуацию с флагом? Так федерацию возглавил человек, который этот флаг снимал. Это такой мелкий жест отвращения. Эта ситуация с рейтингом никак не регламентируется! Сама процедура восстановления не сложная, потому что данные есть, просто списки убраны", — передает слова Тансыккужиной "Спорт-Экспресс".

Сегодня стало известно, что Тамара Тансыккужина была исключена из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD). Помимо того, что россиянка не сможет принимать участие в международных соревнованиях, ее имя и фамилия были удалены с официального сайта организации.

Напомним, что в прошлом году во время турнира по шашкам между Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши с игрового стола убрали российский флаг. Сделал это бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал с игрового стола флаг России. Он объяснил это тем, что ему поступил звонок из Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сейчас он возглавляет FMJD.

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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