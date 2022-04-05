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35 минут назад

Вайцеховская об отстранении российских спортсменов: ВАДА самораспустится и пойдет на панель?

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Войцеховская в своем Telegram-канале порассуждала о том, что произойдет с мировым спортом в отсутствии российских атлетов.

Вайцеховская высказалась об отстранении российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ударить это может уже по всей индустрии. И отдельный очень интересный вопрос: чем будет заниматься ВАДА, значительные усилия и ресурсы которой были направлены на российских атлетов? Самораспустится и пойдет на панель? Или срочно наметит себе новую цель? На месте Китая я бы напряглась. Хотя я бы, скорее, напряглась на месте ВАДА», — написала Вайцеховская.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований, также наша страна потеряла право проведения крупных международных соревнований.

Ранее сообщалось, что российскую семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD).

Летние виды спорта,Елена Войцеховская,Всемирное антидопинговое агентство,
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