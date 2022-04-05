Вайцеховская высказалась об отстранении российских спортсменов

«Ударить это может уже по всей индустрии. И отдельный очень интересный вопрос: чем будет заниматься ВАДА, значительные усилия и ресурсы которой были направлены на российских атлетов? Самораспустится и пойдет на панель? Или срочно наметит себе новую цель? На месте Китая я бы напряглась. Хотя я бы, скорее, напряглась на месте ВАДА», — написала Вайцеховская.