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32 минуты назад

Ирина Винер-Усманова: наша страна все равно будет выступать, и тренироваться, и показывать мировые рекорды

Газета.Ru

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Спорт вне политики: почему мировые принципы терпимости и уважения не действуют в отношении российских спортсменов?» вместе с экспертами обсудила реалии бездействия принципа «спорт вне политики» и последствия нарушения прав и свобод российских спортсменов.

Винер-Усманова: наша страна все равно будет выступать
Фото: ТАССТАСС

Оно подчеркнула, что российский спорт уже много лет пытались остановить способами, не соответствующими олимпийскому девизу, однако спортсмены продолжали побеждать.

Кроме того, сейчас главный тренер по художественной гимнастике не уверена в сохранении Олимпийских игр после отстранения российской сборной.

«Очень тяжело говорить, думать и находиться в этой ситуации. Когда чувство несправедливости обладает над справедливостью – это плохая история для спортсменов, тренеров и всех причастных к подготовке российской сборной. Наша страна все равно будет выступать и тренироваться, и показывать мировые рекорды», — сказала она.

По ее словам, когда на мировом уровне происходят такие отстранения спортсменов под девизом спорт вне политики, русофобия становится махровой.

При этом Винер-Усманова выразила уверенность в том, что «хорошее надо искать в плохом».

«В России государство всегда поддерживало спорт, и сейчас будут проводиться альтернативные соревнования, приравненные к международному уровню, будет усложняться спортивный контент, развиваться региональный и детский спорт», — заключила она.

Летние виды спорта,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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