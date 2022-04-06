Винер-Усманова: наша страна все равно будет выступать

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Спорт вне политики: почему мировые принципы терпимости и уважения не действуют в отношении российских спортсменов?» вместе с экспертами обсудила реалии бездействия принципа «спорт вне политики» и последствия нарушения прав и свобод российских спортсменов.

Фото: ТАСС ТАСС

Оно подчеркнула, что российский спорт уже много лет пытались остановить способами, не соответствующими олимпийскому девизу, однако спортсмены продолжали побеждать.

Кроме того, сейчас главный тренер по художественной гимнастике не уверена в сохранении Олимпийских игр после отстранения российской сборной.

«Очень тяжело говорить, думать и находиться в этой ситуации. Когда чувство несправедливости обладает над справедливостью – это плохая история для спортсменов, тренеров и всех причастных к подготовке российской сборной. Наша страна все равно будет выступать и тренироваться, и показывать мировые рекорды», — сказала она.

По ее словам, когда на мировом уровне происходят такие отстранения спортсменов под девизом спорт вне политики, русофобия становится махровой.

При этом Винер-Усманова выразила уверенность в том, что «хорошее надо искать в плохом».