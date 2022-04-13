Винер-Усманова прокомментировала отстранения россиян от соревнований

«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так всегда было.



В футболе безо всяких легионеров и в гимнастике. А нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить, и страдает от этого вид спорта.



Вид спорта теряет свою актуальность и потеряет окончательно, если это будет продолжаться», — приводит слова Винер-Усмановой РБК.