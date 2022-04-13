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7 часов назад

Винер-Усманова: мы очень довольны в какой-то степени, что нас отстранили

Газета.Ruиещё 2

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала плюсы отстранения россиян от международных соревнований.

Винер-Усманова прокомментировала отстранения россиян от соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так всегда было.

В футболе безо всяких легионеров и в гимнастике. А нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить, и страдает от этого вид спорта.

Вид спорта теряет свою актуальность и потеряет окончательно, если это будет продолжаться», — приводит слова Винер-Усмановой РБК.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Летние виды спорта,Российские спортсменки,Ирина Винер,
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