Российских фехтовальщиков не допустят до соревнований в нейтральном статусе

«Мы проводили переговоры с FIE о выступлении наших фехтовальщиков в нейтральном статусе на международных соревнованиях. К сожалению, FIE не может этого сделать в связи с положениями в уставе, где вообще не прописан такой статус, как «нейтральный атлет».



Так как нас отстранил не МОК, а сама FIE по рекомендации МОК, мы не сможем участвовать до разрешения этой ситуации в правовом поле», — сказал Мамедов.