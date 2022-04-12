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12 часов назад

Российских фехтовальщиков не будут допускать до соревнований в нейтральном статусе

Газета.Ru

Международная федерация фехтования (FIE) не будет допускать российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российских фехтовальщиков не допустят до соревнований в нейтральном статусе
Фото: ReutersReuters

По словам президента Федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова, данное решение принято в связи с отсутствием разрешения в уставе FIE.

«Мы проводили переговоры с FIE о выступлении наших фехтовальщиков в нейтральном статусе на международных соревнованиях. К сожалению, FIE не может этого сделать в связи с положениями в уставе, где вообще не прописан такой статус, как «нейтральный атлет».

Так как нас отстранил не МОК, а сама FIE по рекомендации МОК, мы не сможем участвовать до разрешения этой ситуации в правовом поле», — сказал Мамедов.

Ранее исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что организация не планирует подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об отстранении российских спортсменов.

Летние виды спорта,Ирина Привалова,Ильгар Мамедов,
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