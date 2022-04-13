Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала плюсы от отстранения россиян от международных соревнований. Ее заявление приводит РБК.
«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе безо всяких легионеров и в гимнастике», — заявила Винер-Усманова.
Президент посчитала, что из-за отсутствия российских художественных гимнастов в первую очередь пострадают международные старты, которые потеряют свою уникальность.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Россию лишили права на проведение ряда международных спортивных турниров, а атлетов перестали допускать к мировым состязаниям.