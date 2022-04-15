Федерации тяжелой атлетики РФ и РБ подписали соглашение о сотрудничестве

Руководители федераций тяжелой атлетики России и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
"В четверг в Москве состоялась встреча президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова с председателем Федерации тяжелой атлетики Белоруссии Павлом Лобачевым, - сказал сотрудник пресс-службы. - Во встрече также принимали участие генеральный секретарь ФТАР Дмитрий Василенко, генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Белоруссии (ФТАБ) Сергей Самусев и исполнительный секретарь ФТАБ Виталий Крейдич. Стороны обсудили варианты организации и проведения совместных соревнований и возможность участия белорусских спортсменов в российских турнирах. Намечены планы работы по обмену представителями судейского корпуса для работы на соревнованиях и проведение совместных тренировочных сборов".
"Также гости посетили спортивный клуб "Витязь", на базе которого внедряется инновационная программа интеграции элементов тяжелой атлетики в физическую подготовку спортсменов различных видов спорта. Итогом встречи руководителей федераций тяжелой атлетики России и Белоруссии стало подписание соглашения о сотрудничестве", - заключил собеседник ТАСС.
Российские и белорусские штангисты из-за санкций, наложенных международной и европейской федерациями тяжелой атлетики, в настоящее время лишены возможности выступать на зарубежных стартах.
Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Хабаровске с 4 по 13 июля.