Федерации тяжелой атлетики РФ и РБ подписали соглашение о сотрудничестве

"В четверг в Москве состоялась встреча президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова с председателем Федерации тяжелой атлетики Белоруссии Павлом Лобачевым, - сказал сотрудник пресс-службы. - Во встрече также принимали участие генеральный секретарь ФТАР Дмитрий Василенко, генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Белоруссии (ФТАБ) Сергей Самусев и исполнительный секретарь ФТАБ Виталий Крейдич. Стороны обсудили варианты организации и проведения совместных соревнований и возможность участия белорусских спортсменов в российских турнирах. Намечены планы работы по обмену представителями судейского корпуса для работы на соревнованиях и проведение совместных тренировочных сборов".