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25 минут назад

Хоркина оценила решение немецких клубов отказаться от российских гимнастов

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила решение немецких клубов отказаться от российских гимнастов. Ее слова приводит РБК.

Хоркина прокомментировала отказ немецких клубов от российских гимнастов
Фото: ТАССТАСС

Она назвала неадекватным отказ бундеслиги от россиян.

«Понятно, что это неприятно, но я другого и не ожидала. Не надо оглядываться на товарищей, которые считают, что международная гимнастика выиграет тем, что исключит Россию из международной повестки», — пояснила Хоркина.

16 апреля стало известно, что немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с российскими атлетами. Причиной прекращения сотрудничества стала политическая ситуация.

«Как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим», — пояснил Артур Далалоян, соревновавшийся в прошедшем сезоне за команду Schwabisch Gmund-Wetzgau.

После сообщалось, что гимнасты рассматривают возможность перехода в итальянские клубы.

За немецкие клубы выступали шесть россиян. Давид Белявский и Никита Нагорный представляли KTV Straubenhardt и TG Saar соответственно. За StTV Singen соревновались Никита Игнатьев и Иван Стретович. В составе действующего чемпиона турнира TuS Vinnhorst выступал Владислав Поляшов, контракт с ним не был разорван.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

Летние виды спорта,Артур Далалоян,Владислав Поляшов,Никита Нагорный,Никита Игнатьев,Давид Белявский,Светлана Хоркина,
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