Участника чемпионата мира по снукеру выгнали из зала

Снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен сообщил, что его выгнали из зала на чемпионате мира, который проходил в Шеффилде (Англия). Аллен, которому предстоит сыграть в 1/16 финала с шотландцем Скоттом Дональдсоном, рассказал об инциденте в соцсетях. По словам снукериста, он снимал, как игроки заходили в зал и шли к столам. В этот момент организаторы попросили его покинуть помещение.